Intervistata da Calciofemminileitaliano.it il portiere dell’Empoli Ladies Rachele Baldi ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione e parlato dei propri obiettivi con la maglia azzurra della Nazionale da tenere almeno fino all’Europeo del 2021: “Il primo impatto con la Serie A è stato traumatico per tutte, ma è servito per crescere. Quest’anno abbiamo ragazze che hanno già giocato in questa categoria e abbiamo fatto un salto di qualità. Dobbiamo migliorare un po' in certe situazioni, facciamo troppi passaggi in orizzontale e prendiamo tante palle in mezzo al campo e contro certe avversarie non puoi permettertelo. Manca ancora un po' d’esperienza, ma col tempo le cose andranno meglio. - conclude Baldi parlando della Nazionale – Sto crescendo moltissimo sotto tutti i punti di vista grazie a questa esperienza, mi sento cambiata e arricchita ogni volta che torno dal ritiro azzurro. L’obiettivo era arrivare in Nazionale e ora devo impegnarmi per restarci”.