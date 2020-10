Empoli Ladies, De Rita: "Mi piacciono i difensori ignoranti come Ramos e Chiellini"

Autrice del gol, fra i più belli di giornata, che ha dato il via alla vittoria dell’Empoli sul campo della Pink Bari il terzino Aurora De Rita ha parlato a Tuttocalciofemminile dell’emozione provata e dei suoi punti di riferimento: “Ho alzato la testa, visto che l’angolo era libero e ho provato il tiro, è venuto bene. Sono un terzino, ma qualche volta provo anche a tirare in porta. Siamo partite molto bene e la nostra forza è avere un gruppo unito in campo e fuori, vogliamo vincere di squadra e non singolarmente nonostante la presenza di tante giocatrici di talento che potrebbero essere spinte a cercare più la gloria personale. E invece la nostra idea è che dove non arriva una, arriva l’altra. Il Milan? Le rossonere hanno sbagliato il primo tempo. Nella ripresa sono stati alla pari, anzi superiori alla Juventus. Non capisco perché siano partite così male. Come si batte il Milan? Intanto giocando di squadra. Poi, restando concentrate dal primo all’ultimo minuto. - continua De Rita – I miei modelli? Al maschile mi piacciono i difensori ignoranti come Chiellini e Sergio Ramos, mentre al femminile Salvai è molto, molto forte”.