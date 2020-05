Empoli Ladies, Di Guglielmo: "Evidenziata l'assenza di tutele per il calcio femminile"

Ai microfoni di calciofemminileitaliano.it, è intervenuto il capitano dell'Empoli Ladies Lucia Di Guglielmo. Che ha subito fatto il punto della situazione: "Penso che questo particolare periodo storico abbia messo in evidenza la mancanza di tutele nei confronti di tutto il sistema calcio femminile: giocatrici e club. È difficile capire le intenzioni della Federazione in fatto di tempistiche, ma sicuramente dall'approvazione dell'emendamento Nannicini si è iniziato a considerare concretamente la possibilità di passare allo status di professioniste. Professionismo significa tutele, contributi, forme assicurative, significa non dover più scegliere fra questo sport e il proprio lavoro".

Si va poi a una nota sul campionato: "Sono molto soddisfatta del campionato che abbiamo disputato fino ad ora, partita dopo partita siamo cresciute individualmente e collettivamente e questo ci ha permesso di esprimere un buon calcio. Mi dispiacerebbe non portare a termine il percorso di quest'anno. In un momento come questo è importante dare continuità alla visibilità che il calcio femminile ha acquisito dopo il mondiale in Francia e fermare il campionato inciderebbe non poco sulla crescita dell'intero movimento. Credo sia importante tornare a giocare il prima possibile, ma il protocollo deve essere lo stesso degli uomini altrimenti è meglio non riprendere".