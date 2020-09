Empoli Ladies, Landi: "Un inizio da sogno e 4 convocate. E siamo le più giovani in Europa"

vedi letture

Il direttore sportivo dell’Empoli Ladies, grande rivelazione del primo scorcio del campionato, Marco Landi ha parlato a Incontro Azzurro dell’ottimo avvio di stagione e delle quattro calciatrici (Di Guglielmo, Prugna, Glionna e Polli) convocate dall’Italia: “Mi avessero detto che avremmo fatto un inizio del genere avrei risposto che stavano sognando, ma in realtà a sognare sono io. Tra queste tre gare e le convocazioni ho il cuore pieno do gioia. Stiamo frantumando ogni record, siamo la squadra più giovane in Europa, ma ora dobbiamo tenere i piedi per terra. - continua Landi come riporta Empolichannel.it - L’ambiente Empoli vuol dire molto. L’anno scorso Simonetti arrivò a Empoli dopo un’annata così così, ora è all’Inter ed è tra le migliori. Mister Spugna e il vice Alderici vivono di calcio, sono ottimi intenditori dell’ambiente femminile e stanno dimostrando tutto il loro valore. Speriamo che vadano avanti così. Mi piace il loro approccio”.