Empoli Ladies, Prugna: "Devo molto a mister Pistolesi. Peccato essersi fermate"

"Ho discusso la tesi in videochiamata con i professori e la commissione. In stanza con me, a casa, c'erano i miei genitori che a loro volta hanno videochiamato altri amici e parenti per far assistere anche loro": a parlare, dalle colonne di Tuttosport è l'attaccante dell'Empoli Ladies Cecilia Prugna, fresca di laure al DAMS con una tesi intitolata "David Bowie, decadentismo e artificio”. E con un 105/110 conseguito.

Chiaro però che il tema del giorno è il calcio: "A Empoli sto bene, a volte penso a come sarebbe una nuova esperienza anche a livello personale, ma devo molto ad Alesandro Pistolesi: mi ha fatto esordire in prima squadra a 14 anni. Mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere. Lo devo ringraziare. Prima dello stop stavamo facendo bene, oltre le aspettative iniziali con soddisfazioni di squadre e personali. Per me in più il riconoscimento della convocazione nell'Italia Under23 con l'esordio in Olanda".

Infine un retroscena: "Il mio idolo è sempre stato David Beckham e da bambina vedevo in continuazione i suoi video. È un calciatore di grande intelligenza".