Intervistata da Tuttocalciofemminile la centrocampista dell’Empoli Ladies Cecilia Prugna ha parlato non solo della stagione, ma anche dei propri modelli e sogni. “Il nostro inizio di campionato è stato sicuramente in salita, ma secondo me ci è servito per accumulare un po' di rabbia che è esplosa nelle ultime due gare. Il confrontarci con la Serie A, con un livello superiore, ha fatto emergere le nostre potenzialità e ci ha fatto prendere consapevolezza della nostra forza fermo restando che l’obiettivo è la salvezza. Nazionale? Ho esordito con la maglia dell’Under 23 contro l’Olanda, una squadra fra le migliori al mondo tanto che la maggiore è campione d’Europa e vice campione del Mondo, e si vede che lì il livello è più alto. Però la nostra Italia sta dimostrando di poter stare fra le grandi e questo significa che stiamo facendo passi importanti nella crescita del calcio femminile. - conclude Prugna parlando dei propri modelli – David Beckham è un genio assoluto del calcio, mi innamorai subito della sua classe e della sua intelligenza calcistica. A livello femminile invece ammiro molto il calcio espresso da Amandine Henry del Lione. Il mio sogno più grande è quello di tutte le calciatrici. Ovvero poter vestire la maglia azzurra della Nazionale maggiore con tutto l’onore e le responsabilità che comporta. E sopratutto di poter fare del calcio la mia professione”.