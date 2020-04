esclusiva Ds San Marino Academy: "Carte in regola per la A. Sarebbe un sogno sfidare le big"

Il direttore sportivo del San Marino Academy, club in piena corsa per la promozione in Serie A femminile prima dello stop dei campionati, Ivan Zannoni ha parlato a Tuttomercatoweb.com del campionato fin qui disputato dalla squadra e della volontà, in caso di stop definitivo, di giocarsi tutte le proprie carte per accedere alla Serie A: “Siamo una realtà piccola, ma ambiziosa e solida con strutture importanti. Al momento dello stop eravamo (potenzialmente NdR) secondi alle spalle del Napoli e stavamo vivendo una stagione da favola; da neopromossa alla prima esperienza nella B a girone nazionale unico trovarci a lottare per la promozione dopo un filotto di 8 vittorie consecutive. - continua Zannoni - Vediamo cosa deciderà la FIGC sull'esito finale del campionato e se fosse dichiarato finito ora abbiamo tutte le carte in regola per essere ammessi alla Serie A. Per San Marino sarebbe una prima volta assoluta in Serie A e sarebbe un sogno per noi e in nostri tifosi della Repubblica del Titano confrontarci con le big del calcio italiano”.