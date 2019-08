Euro 2021, l’Italia di Bertolini vince in Israele. Ma quanta fatica

© foto di Imago/Image Sport

Inizia con una vittoria sofferta il cammino verso gli Europei del 2021 dell’Italia femminile di Milena Bertolini. Nonostante la condizione non sia ottimale, il campionato inizierà solo fra due settimane, la squadra azzurra tiene a lungo il pallino del gioco, ma non riesce a graffiare negli ultimi 20 metri andando così sotto poco dopo la mezzora contro un Israele che mette la sfida sulla corsa e sul fisico: sbandata della difesa azzurra che scivola troppo a sinistra lasciando libera sulla sinistra dell’area di rigore Goor che con un tiro a giro su assist di Efraim batte Giuliani. Le azzurre reagiscono e al 45° trovano il pari con Girelli brava a impattare al volo un cross di Giacinti e spedire la palla sotto la traversa. Poco dopo Bergamaschi ha la palla per ribaltare la gara, ma non calcia e si fa chiudere in uscita da Cohen.

Nella ripresa l’Italia continua ad attaccare e cercare la rete trovandola poco dopo l’ora di gioco con un’azionedi marca giallorossa. La neoentrata Serturini riceve dentro l’area e scarica verso Bartoli appostata al vertice sinistro della stessa. Il terzino si accentra saltando un’avversaria e poi calcia a giro mettendo la palla sotto l’incrocio opposto per il 2-1 azzurro. Sette minuti dopo arriva anche il azzurro grazie a un errore del portiere Cohen che esce male su un cross di Giugliano dalla destra. La respinta del portiere favorisce Giacinti che dal limite dell’area piccola e a porta vuota non può sbagliare. Brividi finali però per le azzurre con un altro errore difensivo che regala al limite un pallone ad Awad che non si fa pregare e accorcia le distanze. All’ultimo minuto di recupero poi ci pensa Giuliani a blindare la vittoria azzurra con una gran parata su un tiro dalla distanza.

Israele-Italia 2-3 (31° Goor, 90° Awad; 45° Girelli, 63° Bartoli, 70° Giacinti)