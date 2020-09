Euro 2022, Bosnia-Italia, le formazioni: Girelli-Sabatino davanti. Dietro c'è Tortelli

Questo pomeriggio alle ore 16:00 (diretta su Rai Due) Bosnia e Italia si sfideranno per una gara valida per le qualificazioni all'Europeo femminile del 2022. Le padrone di casa, reduci da una pesante sconfitta per 4-0 contro la Danimarca, scendono in campo un il 4-3-3 che vede Damjanovic come riferimento centrale affiancata da Gacanica e Gavric. A centrocampo sarà Kapetanovic a dettare i tempi di gioco, mentre in difesa spicca il capitano Melisa Hasanbegovic. L'Italia risponde con un 4-4-2 che può diventare 4-3-3 con lo spostamento di Bonansea al fianco del collaudato duo Girelli-Sabatino e l'accentramento di Galli al fianco di Mascarello (che sostituisce la squalificata Giugliano) e Rosucci. In difesa saranno Bartoli e Tortelli a prendere il posto delle assenti Guagni e Gama. Queste le formazioni ufficiali:

Bosnia (4-3-3): E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar, Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Damjanovic, Gavric. A disposizione: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Krajsumovic, Jelcic, Milinkovic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. CT: Huren

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin; Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Fusetti, Tucceri Cimini, Prugna, Caruso, Tarenzi, Glionna, Polli, Giacinti. CT: Bertolini

Arbitro: Silvia Domingos (Por)