Euro 2022, Danimarca già qualificata. Ma l'Italia può ancora puntare al primo posto

Nella serata di ieri la Danimarca ha festeggiato, con tanto di maglia celebrativa, la qualificazione all’Europeo femminile che si giocherà nel 2022 in Inghilterra. Le scandinave hanno infatti raggiunto Germania, Olanda e Norvegia, oltre alle inglesi, grazie alla vittoria per 3-1 sull’Italia garantendosi, mal che vada, un posto fra le tre migliori seconde che voleranno assieme alle prime dei gironi, alla fase finale del torneo continentale. Le danesi sono però quasi certe del primo posto con l’Italia che però ha ancora uno spiraglio per il primo posto. Oltre a battere Israele le azzurre dovrebbero poi vincere in Danimarca l'1 dicembre "con un margine di tre gol ( o di due gol purché il risultato non sia 2-0 o 3-1)", come si legge sul sito ufficiale della competizione.

Le azzurre inoltre possono puntare anche a un posto fra le migliori seconde e per farlo dovranno conquistare almeno quattro punti nelle prossime due gare, possibilmente segnando più gol possibili per migliorare la differenza reti, altrimenti dovranno passare per gli insidiosi play off.

La classifica del Girone: Danimarca 27 (9 giocate), Italia 21 (7), Bosnia 15 (9), Israele 7 (8), Malta 4 (8), Georgia 0 (8)