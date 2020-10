Euro 2022, Danimarca più forte dell'Italia. 2-0 per le scandinave al 45°

Un uno-due in un quarto d’ora mette in salita la corsa verso il primo posto del Girone per l’Italia. Le azzurre infatti chiudono sotto di due reti il primo tempo di Empoli contro la Danimarca capolista. Al 5° è Harder a impegnare Giuliani: la 10 biancorossa scatta sul filo del fuorigioco ed entra da sinistra in area provando il tocco sotto per superare il portiere bianconero che però tocca con la punta delle dita e mette in corner. Dall’angolo errore della difesa azzurra con Giuliani e Girelli che non si intendono su chi debba coprire il primo palo favorendo così il cross a rientrare di Sorensen che segna l’1-0. Al 13° le ospiti vanno vicine al raddoppio con Harder che calcia di poco sopra la traversa, mentre cinque minuti dopo è Nadim a firmare il raddoppio con un bel tuffo di testa in area su cross dalla sinistra. Le azzurre si risvegliano solo nel finale con Bonansea prima – tiro alto – e Giacinti poi – conclusione ben parata da Abel – che impensieriscono la Danimarca senza però trovare la rete che riaprirebbe la gara.