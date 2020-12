Europa amara per le italiane. A Lione e Praga serviranno delle imprese per conquistare gli ottavi

La due giorni europea è andata meglio di quanto ci si aspettava, anche se non sono certo sorrisi quelli con cui le nostre squadre sono uscite dal campo. La Juventus infatti ha tenuto testa a quel Lione che domina in Europa da cinque anni consecutivi ed è la migliore squadra al mondo. Le bianconere sono riuscite anche ad andare due volte in vantaggio dovendo poi cedere, con l’onore delle armi, alla maggiore forza ed esperienza francese. Vincere a Lione sarà impresa impossibile, ma questa Juve deve provarci e sicuramente può essere contenta dei passi avanti rispetto a un anno fa quando non riuscì a mettere in apprensione il Barcellona. Qualcosa di più ci si aspettava invece dalla Fiorentina che sfidava l’esperto, ma non irresistibile, Slavia Praga. Il gol dopo quattro minuti di Quinn sembrava sorridere alle viola che però subivano la rimonta prima di trovare un pari importante nel finale. Ora servirà un’impresa in Repubblica Ceca per passare il turno, con la possibilità di giocare anche per un pari dal 3-3 in su. Con il cammino in campionato compromesso la Fiorentina deve puntare tutto sull’Europa per provare a fare più strada possibile e aiutare il ranking italiano a salire in vista del cambio di format che introdurrà i gironi anche al femminile. Una novità che farà piacere alle nostre squadre che potranno aumentare la propria esperienza in campo continentale che ancora manca e pesa in gare a eliminazione diretta contro squadre che in Europa hanno spesso fatto strada come appunto lo Slavia (numero 7 del Ranking).

Un’Europa amara quindi che però, al di là dei complimenti, rischia di vedere le nostre squadre subito fuori fra meno di una settimana e magari andare avanti alcune squadre più fortunate nei sorteggi: Kharkiv o BIIK Kazygurt, Minsk o Kvinner, St. Polten o Zurigo, con tutto il rispetto, non valgono le nostre squadre, ma tre di loro saranno agli ottavi.