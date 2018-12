Europeo femminile 2021, Italia testa di serie. Eviterà le big continentali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA ha comunicato oggi le teste di serie e le cinque fasce in vista del sorteggio per le qualificazioni all’Europeo femminile del 2021 che si terrà in Inghilterra. Sono ben 48 le squadre ai nastri di partenza, un record, che vedrà per la prima volta anche le rappresentative di Cipro e Kosovo e il ritorno dell’Azerbaijan assente dal 2009. L’Italia è stata inserita fra le teste di serie assieme alle campionesse in carica dell’Olanda e a Francia, Germania, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e Scozia.

Le 48 squadre saranno suddivise in nove gironi (due da sei squadre e sette da cinque) che qualificheranno alla fase finale le vincenti e le tre seconde con i risultati migliori contro la prima, terza, quarta e quinta del proprio girone, raggiungendo così l’Inghilterra padrone di casa. Le altre sei seconde accederanno agli spareggi, che si giocheranno a ottobre 2020, per i tre rimanenti posti nella fase finale del torneo.

Queste le fasce dei sorteggi:

Prima fascia: Francia*, Germania*, Olanda (detentori)*, Spagna*, Svezia*, Norvegia*, Svizzera, Scozia*, Italia*

Seconda fascia: Austria, Danimarca, Islanda, Belgio, Russia, Galles, Ucraina, Finlandia, Repubblica Ceca

Terza fascia: Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia

Quarta fascia: Turchia, Slovacchia, Croazia, Irlanda del Nord, Grecia, Israele, Kazakistan, Albania, Moldavia

Quinta fascia Isole Faroe, Malta, ERJ Macedonia, Estonia, Montenegro, Georgia, Lettonia, Lituania, Azerbaijan, Cipro, Kosovo

* Presenti alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2019