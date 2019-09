FIFA FIFPRO’s Women World 11: c’è anche Gama fra le candidate

La FIFPro (l’associazione Mondiale di calciatori e calciatrici) ha stilato l’elenco delle 55 giocatrici in corsa per entrare nella FIFA FIFPRO’s Women World 11, la formazione ideale delle migliori giocatrici al mondo. Nella lista sono due le rappresentanti della nostra Serie A anche se solo una è italiana: si tratta di Sara Gama, difensore centrale della Juventus Women e dell’Italia. L’altra calciatrice a rappresentare il nostro campionato è il neo acquisto della Roma Andressa Alves.

La formazione ideale delle migliori giocatrici al mondo che sarà svelata il 23 settembre a Milano, durante l’evento Best Football Awards della FIFA che si terrà al Teatro Teatro alla Scala.

Questa la lista completa delle candidate:

Portieri (5)

Sarah Bouhaddi (France, Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile, Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Sweden, VfL Wolfsburg/Chelsea)

Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars)

Sari van Veenendaal (Netherlands, Atletico)

Difensori (20)

Millie Bright (England, Chelsea)

Lucy Bronze (England, Olympique Lyonnais, photo)

Kadeisha Buchanan (Canada, Olympique Lyonnais)

Abby Dahlkemper (USA, North Carolina Courage)

Crystal Dunn (USA, North Carolina Courage)

Nilla Fischer (Sweden, Linkopings/VfL Wolfsburg)

Sara Gama (Italy, Juventus)

Stefanie van der Gragt (Netherlands, FC Barcelona)

Alex Greenwood (England, Olympique Lyonnais)

Stephanie Houghton (England, Manchester City)

Ali Krieger (USA, Orlando Pride)

Saki Kumagai (Japan, Olympique Lyonnais)

Amel Majri (France, Olympique Lyonnais)

Griedge Mbock Olympique Lyonnais

Maren Mjelde (Norway, Chelsea)

Kelley O’Hara (USA, Utah Royals)

Wendie Renard (France, Olympique Lyonnais)

Michelle Romero (Venezuela, Deportivo La Coruna)

Camila Saez (Chile, Rayo Vallecano)

Becky Sauerbrunn (USA, Utah Royals)

Centrocampiste (15)

Andressa Alves (Brazil, AS Roma)

Kosovare Asllani (Sweden, CD Tacon/Paris Saint-Germain)

Sara Daebritz (Germany, Paris Saint-Germain)

Danielle van de Donk (Netherlands, Arsenal)

Julie Ertz (USA, Chicago Red Stars)

Formiga (Brazil, Paris Saint-Germain)

Jackie Groenen (Netherlands, Manchester United)

Amandine Henry (France, Olympique Lyonnais)

Lindsey Horan (USA, Portland Thorns)

Rose Lavelle (USA, Washington Spirit, photo)

Carli Lloyd (USA, Sky Blue)

Dzsenifer Marozsan (Germany, Olympique Lyonnais)

Samantha Mewis (USA, North Carolina Courage)

Sherida Spitse (The Netherlands, Valerenga)

Keira Walsh (England, Manchester City)

Attaccanti (15)

Oriana Altuve (Venezuela, Rayo Vallecano)

Caroline Graham Hansen (Norway, FC Barcelona)

Pernille Harder (Denmark, VfL Wolfburg)

Tobin Heath (USA, Portland Thorns)

Ada Hegerberg (Norway, Olympique Lyonnais)

Jennifer Hermoso (Spain, FC Barcelona)

Sam Kerr (Australia, Chicago Red Stars)

Eugenie Le Sommer (France, Olympique Lyonnais)

Lieke Martens (Netherlands, FC Barcelona)

Vivianne Miedema (Netherlands, Arsenal, photo)

Alex Morgan (USA, Orlando Pride)

Nikita Parris (England, Olympique Lyonnais)

Megan Rapinoe (USA, Reign FC)

Marta Vieira da Silva (Brazil, Orlando Pride)

Ellen White (England, Manchester City)

