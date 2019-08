FIFA The Best, tocca a Milena Bertolini salvare l'onore dell'Italia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tocca a una donna salvare l’onore del calcio italico nel premio “The Best” della FIFA che elegge i migliori allenatori, sia di calcio maschile sia di quello femminile, il miglior calciatore e la migliore calciatrice della stagione. Due giorni fa infatti il massimo organismo del calcio mondiale ha diramato le nomination per le quattro categorie in cui l’Italia figura da grande assente. Oltre all’assenza di giocatori e giocatrici (non certo sorprendente) all’appello mancano anche i tecnici italiani con due grandi delusi su tutti: Massimiliano Allegri, dominatore in Italia con la Juventus, e Maurizio Sarri, vincitore dell’Europa League con il Chelsea. Entrambi infatti sono rimasti fuori dai dieci nomi per il titolo di miglior allenatore non senza polemiche nel nostro paese.

Unica rappresentante del nostro calcio resta così la ct Milena Bertolini che ha guidato l’Italia a un risultato storico prima conquistando una qualificazione alla Coppa del Mondo che mancava da 20 anni e poi fino ai quarti di finale che erano stati conquistati una sola volta nella storia (ma quando le squadre erano meno e non erano previsti gli ottavi) nella prima edizione del torneo datata 1991. Un riconoscimento importante per l’allenatrice reggiana e per tutto il movimento calcistico femminile che durante il torneo iridato in Francia ha raccolto apprezzamenti da più parti e ottenuto un grande successo di pubblico. Questa nomination è un ulteriore tassello nel cammino per affrancarsi e trovare il proprio spazio in un mondo dominato dagli uomini e che troppo spesso non vede di buon occhio lo sviluppo del calcio femminile e le sue protagoniste.