FIFA The Best - Le finaliste: Bronze sfida il duo USA Morgan-Rapinoe

Questa sera a Milano sarà consegnato anche il premio The Best FIFA Women's Player alla miglior calciatrice della stagione (per il periodo che va dal 25 maggio 2018 al 7 luglio 2019). In corsa ci sono le due stelle della Nazionale USA Alex Morgan e Megan Rapinoe e la calciatrice inglese Lucy Bronze. Vediamo com’è andata la stagione delle tre calciatrici:

Alex Morgan: Probabilmente la calciatrice più iconica dei nostri tempi. Scrittrice per adolescenti, attrice (c’è anche un film che la vede protagonista assoluta), star dei videogiochi (FIFA 2016 nell’edizione USA la volle in copertina al fianco a Lionel Messi), ma anche attivista politica a favore dei diritti delle calciatrici e per l’equal pay fra uomini e donne. Tutto senza tralasciare il campo dove è stella dell’Orlando Pride oltre che degli USA e idolo di migliaia di ragazze in giro per il mondo.

Così con l’Orlando Pride - 19 presenze e cinque reti nella passata stagione di NWSL, sei presenze e zero gol in questa. Con la maglia viola la calciatrice ha reso meno del solito e non potrà migliorare il proprio score a causa di un infortunio alla rotula che la terrà fuori per tutta la stagione.

Così con gli USA - Diversa la musica con la Nazionale dove è stata protagonista del trionfo in Coppa del Mondo dove si è laureata migliore marcatrice al pari della compagna Rapinoe con sei reti portandosi così a quota 107 reti in 169 presenze. Prima aveva trascinato le sue compagne anche alla vittoria della Concacaf Championship con sette reti.

Megan Rapinoe: Stella della Nazionale USA, migliore calciatrice e miglior goleador dell’ultimo Mondiale e attivista politica salita alla ribalta nei mesi estivi per i suoi battibecchi social con il presidente Donald Trump che hanno poi portato al boicottaggio (condiviso da tutta la squadra) della visita alla Casa Bianca dopo il trionfo in Francia. Anche lei milita nel massimo campionato USA, ma non disdegnerebbe un ritorno in Europa, magari al Barcellona.

Così con il Reign FC - Lo scorso anno la squadra si qualificò terza nel proprio girone e poi arrivò a un passo dalla finale. Quest’anno le cose vanno un po' meno bene con la squadra che al momento sarebbe fuori dai play off dopo 21 gare giocate.

Così con gli USA - Grande protagonista della Coppa del Mondo con sei reti, decisive le doppiette ai sedicesimi e ai quarti di finale, dove è stata premiata come miglior calciatrice. Ma anche protagonista in Concacaf Championship dove andò a segno 3 reti.

Lucy Bronze: Probabilmente l’inglese è il miglior terzino al mondo in questo momento. Dominatrice in Europa con il Lione e grande protagonista ai Mondiali con la sua Inghilterra che ha chiuso al quarto posto. È l’unica europea in lizza per il premio e ha già messo in bacheca il Pallone d’Argento ai Mondiali e il titolo di miglior giocatrice della UEFA.

Così con il Lione: Con il club francese ha conquistato tutto quello che c’era da conquistare: triplete l’anno passato e Supercoppa Francese in questo avvio di stagione. Titolare inamovibile nella scorsa annata si è tolta anche lo sfizio di segnare sia in campionato che in Champions League.

Così con l’Inghilterra: Con la Nazionale dei Tre Leoni vanta 77 con otto reti e nel periodo interessato dal premio ha conquistato un quarto posto ai Mondiali (dove ha segnato una rete contro la Norvegia) e la vittoria nel prestigioso torneo SheBelives Cup.