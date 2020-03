Finale UWCL a Torino, Bertolini “Riconosciuto il lavoro della FIGC e della Juventus"

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini dal Portogallo dove la Nazionale mercoledì esordirà nell’Algarve Cup, ha commentato l’assegnazione a Torino della finale di Champions League femminile del 2022: “Attraverso l’assegnazione della finale di Champions League viene riconosciuto tutto il lavoro fatto dalla FIGC per promuovere il calcio femminile. - si legge sul sito della FIGC - Credo che la scelta dello stadio di Torino rappresenti un premio anche per quanto la Juventus, come d’altronde altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento”.