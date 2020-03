Finale UWCL a Torino, Finardi: "Sarà occasione di crescita per tutto il calcio femminile"

L’assessore allo Sport di Torino Roberto Finardi ha commentato l’assegnazione della Finale di Women’s Champions League al capoluogo piemontese dalle colonne di Tuttosport: “La città di Torino merita di essere palcoscenico di un evento così importante. Mi auguro che questa sia l’occasione per aiutare il calcio femminile ad acquisire ancora maggiore visibilità, perché in fatto di qualità credo che l’Italia abbia ormai raggiunto livelli altissimi. - continua Finardi - Il nostro impegno sarà quello di organizzare iniziative che abbraccino la finale e che siano propedeutiche alla diffusione della pratica sportiva, per questo sarà mia cura convocare tutti i soggetti coinvolti, dalla Federazione alle società e, perché no, anche le scuole, affinché questa opportunità non si riduca a uno spettacolo di 90 minuti o poco più, ma abbia anche un risvolto sociale e sportivo”.