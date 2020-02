vedi letture

Finesettimana nel segno delle 2001: 1° gol in A per Imprezzabile e Tamborini

Sara Tamborini del Milan femminile e Francesca Imprezzabile della Florentia San Gimignano. Sono loro le ragazze copertina – e non ce ne vogliano le più esperte Cristiana Girelli, Alia Guagni, Valentina Giacinti – dell’ultimo turno di campionato. Del resto non capita tutte le giornate che due ragazze giovanissime, entrambe classe 2001, mettano la loro firma sulla vittoria delle rispettive squadre siglando il loro primo gol in Serie A.

Dei due il più pensante è certamente quello della neroverde che sul risultato di 1-1 contro la Pink Bari è brava a sfruttare un’uscita a vuoto di Myllyoja e un rimpallo con Novellino per sigliare il 2-1 che completa la rimonta sulle pugliesi iniziata con la rete di Martinovic e completata dalla doppietta di Nilsson per il 4-1 finale. Quello di Tamborini è invece di pregevole fattura quello di Tamborini per il 4-0 finale del Milan sul Tavagnacco: la numero 28 rossonera a dispetto della giovane età è brava a restare in gioco in un’azione di contropiede e scattare al momento giusto sull’imbucata di Thorvaldsdottir e battere con freddezza in diagonale Cappelletti in uscita.

Due giovani in evidenza che si guadagnano i complimenti anche da parte della FIGC.