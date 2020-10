Fiorentina F, Kim si presenta: "Volevo giocare in Europa. Italia? Primo impatto piacevole"

vedi letture

Il neo acquisto della Fiorentina Femminile Abigail Kim si è presentata nella giornata di oggi ai nuovi tifosi attraverso un’intervista ai canali ufficiali del club: “Volevo provare il calcio europeo perché è più tecnico e più tattico. So che il calcio negli Stati Uniti è conosciuto per essere fisico e rapido, ma volevo cambiare aria. La prima cosa che ho notato dalle prime partite in Europa è quanto fosse rapido il gioco e da quanto siano intensi i passaggi. Negli Stati Uniti si sta ancora lavorando su questi aspetti, come i fraseggi di squadra. I centrocampisti sono molto tecnici qui, è stata una bella sorpresa. - continua Kim come riporta Firenzeviola.it - Prima di venire qui non guardavo molto il calcio italiano, ma ho avuto un assaggio e mi piace molto, c’è una grande conoscenza del gioco, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Tutte sanno dove farsi trovare, come giocare con le compagne. Credo che potrò crescere molto. E’ un campionato importante sono contenta”.