Fiorentina Femminile, Cincotta: "Il rosso ci ha tagliato le gambe, Juve molto forte"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del deludente ko di oggi per 4-0 contro le Juventus Women: “L’approccio è stato difficile, nel calcio d’angolo dell’1-0 tre mie calciatrici sono cadute, mentre il 2-0 nasce da un dubbio episodio che ci ha costretto a giocare in 10: non si può giocare con la Juve in inferiorità numerica. Il rosso a Quinn ci ha tagliato le gambe ma le ragazze hanno sempre cercato di restare lucide al cospetto di un avversario molto forte. La squadra esce a testa alta perché ha lottato in una giornata dove alcuni episodi ci hanno messo in difficoltà. L’indisponibilità di Bonetti? Tatiana è sempre stata la giocatrice che più volte ho scelto di mettere titolare nel corso della mia gestione: lei aveva scelto di andare a Madrid, in futuro vedremo cosa succederà. Io mi devo concentrare sulle calciatrici che hanno la voglia e la testa giusta. Se lei vorrà metterci la testa, ci saranno altre chances per lei”, le sue parole riprese da FirenzeViola.it.