Fiorentina Femminile, Cincotta: "Soddisfatto dall'atteggiamento. A Praga per vincere"

vedi letture

L' allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro lo Slavia Praga nell'andata della sfida dei sedicesimi di finale di Champions League femminile: "Sono tanto soddisfatto dell'atteggiamento della squadra e non ci sono solo le ragazze che hanno giocato, ma tutto l'ambiente era motivato. Nonostante l'incidente di percorso che ci ha fatto andare sotto per 2-1 la squadra ha dimostrato carattere, determinazione e nervi d'acciaio".

Cosa ha detto alla fine del primo tempo nello spogliatoio?

"Dovevamo prendere le misure con la competizione internazionale ed è stato difficile. La forza nei contrasti e soprattutto la veemenza dell'avversario sulle palle alte, sulle seconde palle è molto più spiccata che in Italia e quello all'inizio è sempre uno schock. Dopo i primi minuti le ragazze sono entrate nella giusta modalità anche per affrontare i duelli aerei contro delle avversarie che si fanno molto rispettare sotto l'aspetto fisico perché questa squadra fisicamente è molto forte".

Ha trovato lo Slavia Praga che si aspettava?

"È una squadra che fa della fisicità la sua ragione di vita, è la sua tipologia di calcio e te la fa sentire dai primi contrasti. Nei primi minuti subito dei falli importanti per farti capire che loro sulla fisicità puntano tutto. Devi farti trovare pronto e oggi le ragazze lo hanno fatto con una bella reazione".

A fine gara vi siete riuniti in mezzo al campo. Che cosa vi siete detti?

"Che questo è lo spirito che bisogna avere sempre perché nella vita, nello sport, nel calcio puoi andare sotto, puoi sbagliare qualcosa, non devi perdere la marcatura, ma la puoi perdere però si sbaglia mentre si gioca, ma devi reagire a testa alta come organico, come reparto e come squadra. Oggi la squadra è stata sempre pulita, tutto l'ambiente ha spinto fortemente verso la stessa direzione. Per questo ho voluto far notare alle mie ragazze quanto di buono avessero fatto soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, della personalità e dell'affetto reciproco".

Ci saranno le energie per la gara contro l'Empoli?

"Chiaramente domani faremo il check con lo staff sanitario e capiremo la situazione fisica delle giocatrici. La gara di Champions ti mette sempre un po' in difficoltà nei giorni dopo perché è normale, ma la società mi ha dato a disposizione una rosa ampia e quindi non sono preoccupato".

A Praga si può fare?

"La Fiorentina deve sempre andare in campo per vincere".