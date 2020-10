Fiorentina Femminile, Cordia: "Nei prossimi mesi la situazione migliorerà sicuramente"

Il difensore della Fiorentina Femminile Janelle Cordia ha parlato al canale ufficiale della società viola: "Come squadra dobbiamo capire il modo per uscire da questa situazione negativa. Noi giocatrici ci siamo l'una per l'altra. Che lo si voglia o no il calcio è un gioco di squadra e quindi senza spirito di squadra non vai da nessuna parte. Solo questo può aiutarci. Stiamo vivendo un anno difficile. Siamo una squadra nuova e stiamo iniziando a conoscerci come persone e come calciatrici solo adesso. Nei prossimi mesi la situazione migliorerà sicuramente. Adesso dobbiamo fare tesoro delle cose positive. Ogni gara deve essere affrontata con la massima concentrazione. Basta vedere la classifica per capire che quest'anno c'è più competizione. A Firenze percepisco l'amore e l'affetto che la gente ha per la città e per la Fiorentina".