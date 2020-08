Fiorentina femminile, Neto: "Serie A in crescita. Qui per vincere e regalare soddisfazioni ai tifosi"

Claudia Neto, centrocampista della Fiorentina Femminile, si è così espressa a ViolaChannel parlando della sua scelta di misurarsi con il campionato italiano: "Avevo voglia di cambiare, rispetto alla Germania la Serie A è più tecnica e sta crescendo. Sarà molto difficile vincere il campionato, ma credo potremo rientrare tra le prime tre, così come potremo fare del nostro meglio in Champions. Mie caratteristiche? Do il massimo nello stretto e gioco in modo intelligente, credo inoltre che la mia esperienza possa essere d'aiuto. Sono qui per vincere e dare soddisfazioni ai tifosi. - continua la portoghese come riporta Firenzeviola.it - Le compagne di squadra qui sono molto più calorose che in Germania! Nell'Italia rivedo molto di più il mio Portogallo. Firenze è fantastica, Wolfsburg era molto diversa... (ride, ndr). Infatti voglio godermi anche quello che la città offre, facendo la vita di una vera fiorentina".