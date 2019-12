© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida contro l'Inter di domenica prossima: "L'Inter è una neopromossa che ha voglia di dimostrare di essere ottima squadra, sarà difficile perché vengono da due partite in cui hanno perso punti importanti e vorranno rifarsi. Sono insidiose, bisognerà essere concentrate. Noi stiamo esprimendo un buon calcio, vogliamo volere far vedere il nostro valore e fare punti per rimanere in alto in classifica".