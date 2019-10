© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata dal Corriere Fiorentino l’attaccante della Fiorentina Women’s Tatiana Bonetti ha parlato non solo della stagione attuale, ma anche della crescita del calcio femminile e di come anche le barriere culturali piano piano stiano cadendo: “Prima venivano a vederci quasi sempre solo i parenti. Adesso, invece, ci sono sempre più tifosi che ci seguono, sia in tv che allo stadio. Il prossimo passo è il professionismo, ce lo meritiamo. Le difficoltà? Ci sono tanti pregiudizi. Ma chi viene a vederci capisce che c’è un lavoro duro dietro a tutto quello che facciamo. Il nostro è una calcio autentico e questo è il motivo che spinge sempre più persone a seguirci”.

Capitolo Petrachi - Bonetti torna anche sulle parole del ds della Roma Gianluca Petrachi (“Il calcio non è uno sport per signorine, non è danza classica) di cui nei giorni scorsi si è scusato: "Dico che a volte le donne dimostrano di avere più carattere degli uomini, e non solo nel calcio. E che queste frasi ci fanno capire quanti preconcetti, quanti muri, ci siano ancora da abbattere".