Fiorentina W, Bonetti: "Vogliamo regalare la Supercoppa a Commisso"

Tatiana Bonetti, numero 10 della Fiorentina Women's, ha parlato al TGR Toscana della sfida contro la Juventus Women di domenica che metterà in palio la Supercoppa Italiana: “Invitiamo tutta la gente a seguirci perché sarà una partita bella e divertente perché fra Juve e Fiorentina è sempre così. Diciamo che è una sorta di rito, una sfida che ci si porta dietro dai maschi, ma anche da noi donne. Temiamo il fatto che loro siano molto squadra, sono molto unite, fanno un bel gioco e gli va riconosciuto. Noi stiamo lavorando ancora perché abbiamo diverse giocatrici nuove per arrivare ad avere l’affiatamento giusto. Serve ancora un po' di tempo, ma speriamo di dimostrarlo già domenica visto che l’impegno è importante. Poi col passare dei mesi miglioreremo ancora, ne sono certa. - conclude Bonetti - Commisso? Faremo il possibile per farlo divertire e sopratutto di alzare questo trofeo assieme a lui che se riuscirà verrà a vederci come ha promesso. Se poi non dovesse esserci lui ci saranno altri membri della società”.