Fiorentina W, Caccamo: "Non avrei mai voluto arrivasse questo giorno"

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Fiorentina Women's Patrizia Caccamo, ai titoli di coda della sua esperienza in maglia viola, ha postato su Facebook un messaggio per salutare i tifosi gigliati: "Eccoci qua, non avrei mai voluto che arrivasse questo momento..fa male, fa tanto male ma non mi resta che andare. Ho ancora tanto da dimostrare amo giocare e non potevo più rimanere!! Grazie Firenze per l'amore che mi hai sempre dimostrato, grazie a chi mi ha voluta fortemente alla Fiorentina, grazie alla società grazie alle mie compagne di squadra. Mi mancherete tanto tantissimo ma ormai anche se vestirò un'altra maglia il mio cuore è, e sarà sempre viola... grazie Firenze".