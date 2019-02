© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Tavagnacco, in programma sabato pomeriggio, il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato in conferenza stampa spiegando che questo turno non sarà decisivo per la lotta Scudetto: “Contro il Tavagnacco non sarà un match determinante, comunque vada la partita tra Milan e Juventus, il campionato è ancora lunghissimo e, secondo me, la vincitrice si deciderà all'ultima giornata. - continua Cincotta come riporta Firenzeviola.it - Il Tavagnacco non vince da tanto, avranno più stimoli. Lo staff sanitario sta lavorando in modo fantastico, presto recupereremo tutti i componenti della squadra. Questa sosta permetterà ad alcune ragazze di recuperare le forze".