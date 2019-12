© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il terzino della Fiorentina Women’s e dell’Italia femminile Alia Guagni ha parlato a margine di un’iniziativa benefica all’ospedale Meyer di Firenze ha parlato del 2019 che va a terminare e degli obiettivi per il prossimo anno: “Abbiamo finito bene quest’annata, siamo in crescendo e si sta creando un bellissimo gruppo, spero di continuare su questa scia, di migliorarci perché la vetta è vicina. Tutta la Serie A è cresciuta e si è fatta più competitiva e di questo siamo tutte contente. - continua Guagni parlando della Nazionale – La Coppa del Mondo è stata un’esperienza emozionante, ha aperto un mondo nuovo e in Italia si sono accorti finalmente di noi e del calcio femminile. Speriamo sia solo l’inizio di un percorso di crescita. Adesso dobbiamo concentrarci sulle qualificazioni all’Europeo che sono anche più difficili di quelle del Mondiale”.