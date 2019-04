Fiorentina W, Guagni: "Io come Totti. Voglio Scudetto e Coppa Italia"

Il terzino e capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni ha parlato al Corriere Fiorentino del finale di stagione con il titolo e la Coppa Italia ancora alla portata delle viola: “A Roma potevamo vincere in Coppa, abbiamo sbagliato troppi gol e mercoledì dovremo essere più concrete. La finale potrebbe essere contro la Juventus e io ci spero perché la gara di campionato all’Allianz ci ha lasciato l’amaro in bocca visto che non meritavamo di perdere. C’è voglia di rivincita e una eventuale finale di coppa potrebbe essere l’occasione giusta. - continua Guagni parlando del titolo – Crediamo nella vittoria dello Scudetto anche se bisogna sperare in un passo falso della Juventus, ma noi resteremo concentrate e proveremo a vincere in questi ultimi 90 minuti.Vogliamo provare a vincere entrambi i titoli, non ne baratto uno per l'altro".

Sul rapporto con Firenze: "Mi sento un po’ come Totti. Io sono fedele alla Fiorentina come lui alla Roma. Avrebbe potuto vincere tutto, ma ha sempre scelto con il cuore".

Sulla partita all'Allianz Stadium: "Un ricordo che mi rimarrà dentro per sempre. Se penso a quando ho iniziato a giocare, a quando il calcio femminile era più che anonimo e nessuno ci conosceva. E adesso ho avuto la fortuna di giocare una gara scudetto davanti a 40.000 persone, allo Stadium, per di più contro la Juve. Un sogno. Dispiace per il risultato, ma questo non toglie il significato che ha avuto quella giornata per me e per tutto il movimento".