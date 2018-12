Fiorentina W., Guagni: "L'interesse nei nostri confronti sta crescendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da La Nazione il terzino della Fiorentina Women’s Alia Guagni, ha parlato della vittoria del premio come giocatrice dell’anno per l’AIC e del momento della squadra viola: “ Sono rimasta molto stupita sia di essere fra le tre candidate che soprattutto di aver vinto, perché è sempre difficile per un difensore. Poi il premio è riferito alla stagione 2017/18, ed essendo stata per noi un’annata almeno per la prima parte non bellissima, pensavo che sarebbe stato molto difficile rivincere. Alla premiazione ho conosciuto diversi calciatori e ho percepito che un po' tutti si stanno interessando al nostro mondo. A tavola ero con Icardi, Nainggolan e i dirigenti dell’Inter e sono stati molto carini, poi ho conosciuto Dybala che mi ha fatto diverse domande sulla nostra stagione. Sembrano cose piccole, ma fino a qualche tempo fa nessuno ci avrebbe creduto. - continua Guagni - Sicuramente è stato un buon inizio, anche se abbiamo avuto due passi falsi nei due scontri diretti con Milan e Juventus: uno lo abbiamo perso per qualche situazione dubbia, con la Juve invece non abbiamo approcciato benissimo, però quest’anno il campionato è veramente avvincente, con tante belle partite di livello".