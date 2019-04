© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alia Guagni, terzino e capitano della Fiorentina Women’s, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rush finale per lo Scudetto e la Coppa Italia con la Roma che in entrambi i casi sarà l’avversario da battere per tenere accese le speranze di portare a casa uno dei due titoli: “Firenze merita grandi soddisfazioni e fra Scudetto e Coppa non scelgo. Voglio entrambi perché sono una che non rinuncia mai in partenza. Ci crediamo, siamo una squadra che non si accontenta e vuole dimostrare quanto vale. Roma? Si tratta di un avversario ostico, per di più poi le incontriamo due volte in pochi giorni e questo rende le cose ancora più difficili”.