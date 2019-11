Fiorentina W, Ohrstrom: "Juve? Sarà sfida diversa dalla Supercoppa"

© foto di Federico De Luca

Intervistata da Tuttocalciofemminile il portiere della Fiorentina Women’s Stephanie Ohrstrom ha parlato della sfida alla Juventus di domani, un vero e proprio classico a livello femminile: “Giocando con il coraggio che ci è mancato in Supercoppa possiamo fermarle. Ma noi siamo molto cresciute da quella dolorosa sconfitta. Quel giorno era venuto a vederci anche il patron Commisso e volevamo regalargli il suo primo trofeo, ma partimmo impaurite. Questa volta sarà tutta un’altra storia. Possiamo provare a vincere lo scudetto e poi vogliamo dimostrare di riuscire finalmente a battere la Juve in casa sua. Rivali? Il Milan ha tante individualità, mentre la Roma è più squadra. Sarà una bella corsa per il titolo. - continua la svedese parlando dello sviluppo del movimento – In passato c’erano tante gare che finivano con 8-9 gol di scarto e guardando certi risultati pensavo che le grandi calciatrici non avrebbero mai preso sul serio questo torneo. Ora c’è grande equilibrio verso l’alto, anche se l’Inghilterra è lontanissima. Il passaggio al professionismo è fondamentale e non vuol dire che dal giorno dopo chiederemo un milione d’ingaggio, ma avremo tutte le tutele che ci spettano e sono obbligatorie”.