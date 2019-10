Fiorentina W. Ohrstrom: "Supercoppa? Abbiamo i mezzi per fare il bis"

Il portiere della Fiorentina Women’s Stephanie Ohrstrom intervistata da Tuttosport ha parlato in vista della sfida contro la Juventus in Supercoppa con l’obiettivo di ripetersi dopo la vittoria dello scorso anno: “Quella di un anno fa fu una serata indimenticabile per tutte noi, la gara fu molto combattuta e noi riuscimmo a colpire la Juventus nel momento giusto. Sarebbe bello riuscire a farlo nuovamente il 27 ottobre, abbiamo i mezzi per fare il bis e sarà importante sfruttare le occasioni che avremo. Il campionato è sempre più competitivo, non ci sono più partite dall’esito scontato. - continua la svedese parlando del suo momento – Se l’allenatore vorrà mi farò trovare pronta, lavoro ogni giorno con lo stesso impegno di sempre. Per ora il mister ha fatto altre scelte e devo accettarle. Commisso? Ci segue con attenzione sta trasmettendo tanta carica, premessa per un futuro importante”.