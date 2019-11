© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il portiere della Fiorentina Women’s Stephanie Ohrstrom ha risposto alle domande dei tifosi durante un incontro virtuale organizzato dalla società viola: “Sono in Italia da nove anni e questa è la mia quarta stagione in viola, una maglia che amo. E poi di questa città mi piace tutto. Il campionato al momento è equilibrato con tante squadre in pochi punti, noi crediamo nella qualificazione alla prossima Champions League perché, nonostante le difficoltà iniziali, abbiamo una squadra forte. - continua Ohrstrom come riporta Firenzeviola.it – Per diventare portiere bisogna avere una dote naturale che scopri fin da piccola, non devi aver paura e devono piacerti le responsabilità. Inoltre devi avere un modo diverso di muoverti. Di Dragowski (presente con lei nell’occasione NdR) ricordo la partita dello scorso anno contro la Fiorentina, fece tante belle parate e dimostrò una grande reattività. Idoli? Ederson, Alisson, Neuer e Buffon. Mi piacciono i portieri che hanno una grande tecnica”.