Fiorentina W., Parisi: "È il campionato più avvincente che ho giocato"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente all'hotel Mediterraneo di Firenze per ritirare il riconoscimento Ussi, la centrocampista della Fiorentina Women's Alice Parisi ha rilasciato queste dichiarazioni: "E' stata una settimana che è iniziata col derby di Firenze, abbiamo portato a casa i tre punti e poi abbiamo lavorato per preparare la gara di Coppa. L'obiettivo era passare il turno e siamo soddisfatte per i due derby portati a casa: testa alla prossima di campionato. Crescita del gruppo? Questo è il mio terzo anno a Firenze, siamo cresciute al di là dei risultati. Anche quest'anno la Supercoppa si giocava con la Juve e l'abbiamo portata a casa. Mentre in Champions è stata la seconda partecipazione, quindi stiamo dimostrando coi fatti il nostro lavoro. Lotta aperta per lo Scudetto? Nella mia carriera questo è il campionato più avvincente, sapere di avere come concorrenza squadre di alto livello dà sicuramente grandi stimoli. Volontà di chiudere il 2018 di meglio? Ovviamente l'obiettivo è finire vincendo le partite che mancano e sfruttare la sosta natalizia per riposarci e ricominciare al meglio il nostro cammino".