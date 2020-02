vedi letture

Fiorentina W, Parisi: "Italia capitolo chiuso. Professionismo? C'è ancora tanto da fare"

Intervistata da Tuttosport la centrocampista della Fiorentina Women’s Alice Parisi ha parlato della crescita del calcio femminile e degli obiettivi personali e di squadra in questa stagione: “Rispetto a quando ho iniziato di passi avanti se ne sono fatti, adesso godiamo di attenzione e veniamo ascoltate con tutte le responsabilità del caso. Sarebbe bello se questo fosse l’anno buono per il professionismo, ma c’è ancora tanta strada da fare. Intanto però sarebbe fondamentale dotarci delle tutele previdenziali visto che i fondi ci sarebbero, ma bisogna capire perché ancora non siano stati sbloccati. - continua Parisi concentrandosi poi sulla Fiorentina – Siamo in ballo in due competizioni e vogliamo restarci fino in fondo perché siamo nate per essere protagoniste. C’è un po' di rammarico per aver lasciato qualche punto per strada, ma pure la Juve comunque ne ha pareggiate due. L’obiettivo minimo è comunque qualificarci per la Champions League, ma sono ottimista per il futuro anche per l’arrivo di Commisso che ha capito subito dove e come intervenire, basti vedere che ora ci alleniamo e lavoriamo con i nostri colleghi maschi. Futuro? Ho un contratto in scadenza, ma so che la società ha messo in agenda un incontro per parlarne. Per quanto riguarda la Nazionale per ora è un capitolo chiuso, il Mondiale è stata una bella esperienza anche se non sono scena in campo, ma ho capito che non rientravo più nei piani del ct e quindi accetto le sue scelte”.