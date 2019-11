© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La centrocampista della Fiorentina Women’s Alice Parisi ha parlato nella giornata di ieri a margine di un evento contro la violenza sulle donne soffermandosi anche sul campionato: “È nun piacere essere qui ma sono eventi che non devono prescindere da quello che va fatto ogni giorno, la violenza sulle donne è sbagliata oggi e sempre, quindi felici di appoggiare Toscana Aeroporti e Artemisia oggi ma la violenza non va bene mai. - continua Parisi come riporta Firenzeviola.it -La vittoria di sabato ci dà tanta carica, sono contenta per il gol, ma sopratutto per la reazione che la squadra ha avuto dopo la sconfitta contro la Juventus in Supercoppa. Ora arriviamo alla nuova sfida contro le bianconere pronte e cariche. La Supercoppa è una finale secca dove contano tanti fattori mentre il campionato è lungo, ha raggiunto un livello molto alto, e la Fiorentina c'è e va a Torino sperando di fare bene e rendere sempre più avvincente il campionato stesso”.