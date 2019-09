Fiorentina Women's, Cincotta: "Arsenal? Sfida tosta ma meravigliosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Sky: "Per affrontare una squadra come l'Arsenal serve un certo tipo di energia mentale, devi essere certo di avere una possibilità nonostante la forza superiore dell'avversario. Sarà una sfida meravigliosa, anche se avrei preferito un sorteggio diverso, visto che eravamo testa di serie. È un'occasione per crescere, contro una squadra che ha rifilato 6 reti al Chelsea, la stessa squadra che l'anno scorso venne al Franchi a mostrare tutta la sua forza. Firenze ha un'energia pazzesca, domani dovrebbero esserci oltre 4.000 tifosi e per una gara di calcio femminile è senza dubbio un buon risultato. La formazione? In questo momento abbiamo Guagni e Mauro alle prese con qualche acciacco fisico. Domani giocherà chi è pronto a livello fisico, l'allenamento di questa sera sarà determinante per decidere l'undici iniziale".