Fiorentina Women’s, Cincotta: "Calcio femminile anello fragile, ma il club crede in noi"

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuto il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta: "Da subito abbiamo lavorato tramite piattaforme online. E con due momenti distinti: all´inizio con i preparatori Barducci e Palchetti abbiamo puntato su forza e resistenza, ora abbiamo inserito delle “sfide” e delle varianti ludiche per aumentare l´elemento della competizione. Un lavoro molto difficile da svolgere solo online, per questo applaudo fortemente il mio staff per le idee e la squadra per la dedizione".

Sul futuro: "Questo stop rallenterà tristemente molte industrie compreso il calcio e pertanto pure quello femminile che è uno degli anelli più fragili. Ecco perché andrà sostenuto nella sua ripresa. Il calcio in generale non va demonizzato: vero che non si vive di pallone e in questa emergenza può apparire superfluo. Ma molte famiglie vivono grazie al calcio. Quindi, per quanto ci riguarda, bisognerà darsi da fare per riprendere almeno quel posizionamento mediatico e di attenzione che con fatica in Italia avevamo conquistato dopo tanti anni. La nuova proprietà viola crede molto nel settore femminile e lo sta mostrando ogni giorno con una grande presenza. Altra prova: il nuovo centro sportivo sarà anche la nostra casa".