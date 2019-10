Fiorentina Women's, Cincotta: "Gara arrivata in un momento sfortunato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, ha commentato a Sky Sport il ko contro la Juventus Women in Supercoppa Femminile: “Per giocare bene devi attaccare bene e noi oggi avevamo qualche assenza in avanti, abbiamo regalato il primo tempo, non abbiamo potuto fare quello che volevamo fare e non abbiamo potuto schierare quell’attacco che ci avrebbe permesso di giocare meglio nel primo tempo. La squadra ha cambiato sistema, abbiamo avuto più forza fisica nel secondo tempo. Questo nei primi 45’ non c’è stato. La vera differenza è stato il gioco, migliore da parte della Juve, e la nostra incapacità fisica di andarci a prendere la palla. Sicuramente nel secondo tempo con le sostituzioni le cose sono andate meglio”.

Sul Milan: “Sicuramente sono gare che ti fanno riflettere, ma c’è prima da riprendere la condizione fisica e rimettere in campo le calciatrici che per mesi non sono state a disposizione. Per noi è fondamentale recuperare alcune unità, è una rosa competitiva, ma se mancano calciatrici perdi potenza e giochi meno bene. In quel caso ovviamente la fatica diventa doppia. Questa gara è arrivata in un momento sfortunato dal punto di vista degli infortuni e questo è un grande rammarico per noi”.