Queste le parole del tecnico della Fiorentina Women's, Antonio Cincotta, dopo la vittoria sulla Roma e il raggiungimento della Champions League: "Oggi non c'è stata partita. Vittoria strameritata. Abbiamo giocato con eleganza e geometria. Non è facile battere per due volte di fila una squadra come la Roma. Centrare in pochi giorni finale di Coppa Italia e secondo posto è un grandissimo risultato. Le ragazze hanno fatto un'impresa straordinaria. Firenze è protagonista ovunque. Cercheremo di fare del nostro meglio contro la Juventus in Coppa Italia. Da questa terza Champions mi piacerebbe un sorteggio più morbido. Il tiro di Alia si è fermato ad un centimetro dalla gloria. Siamo andate a Torino a giocare una grande partita ma non abbiamo portato a casa il risultato".