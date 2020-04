Fiorentina Women's, Cincotta: "Lo dico anche alle ragazze: lucidità, niente spazio al caos"

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, è intervenuto nel corso della maxi-diretta benefica su Instagram di FirenzeViola.it: "Ho la barba da quarantena, la taglierò quando questa storia sarà alle spalle. Speriamo presto, la barba è sempre più bianca. Noi siamo dei privilegiati, lo dico sempre anche alle mie ragazze: bisogna restare lucidi nell'analizzare la realtà. Questi sono momenti in cui è bene aspettare le decisioni, non c'è cosa peggiore del caos. Ogni nazione fa un po' come crede e per le persone è difficile farsi un'idea chiara e oggettiva, senza mettersi in mezzo a cose che non ci appartengono".

Le ragazze disciplinate?

"Sì, assolutamente. Una grande squadra di grandi professioniste".