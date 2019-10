Fiorentina Women's, Cincotta: "Problemi in attacco, ma vogliamo vincere"

Fonte: FirenzeViola.it

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, Supercoppa femminile, in programma domani alle 12.30: "Sono gare equilibrate, non mi sento per niente favorito perché abbiamo sempre perso con la Juve. Abbiamo sempre giocato alla morte in questi due anni per poi perdere al traguardo ma vogliamo imparare dagli errori. Si giocherà su equilibri sottili, ma noi vogliamo vincere, rappresentiamo Firenze. Che momento è? La squadra ha dimostrato grande capacità di reagire, anche se siamo in difficoltà perché il livello si è alzato. Volevamo giocare con un tridente che ora invece ha problemi, sia Clelland, che Mauro che De Vanna che in settimana ha accusato problemi fisici, stiamo concretizzando solo il sette per cento delle occasioni proprio perché mancano loro e le assenze pesano e rendono le strade in salita. Siamo ripartite dalle due fasi diverse giocate col Sassuolo, analizzandoli bene e poi abbiamo lavorato su questa gara. Devi prepararti a combattere l'imprevedibilità e bisogna restare aggrappate alla consapevolezza che fino alla fine dobbiamo restare attaccati alla partita. Io toglierei Rita Guarino, ma la Juve ha tanti punti forti, rispettiamo l'organico ma siamo soddisfatti per quanto fatto dalla Fiorentina".