Fiorentina Women's, Clelland: "Mi ispiro a William Wallace. Coronavirus? Un po' di paura resta"

"La mia ispirazione è William Wallace, eroe della Guerra d'Indipendenza della mia nazione, la Scozia. È stato un periodo storico che mi ha affascinato molto". Così Lana Clelland, attaccante della Fiorentina Women's, intervistata da La Nazione. "Personalmente credo di essere tenace e perfezionista. Della squadra maschile apprezzo molto Franck Ribery. Cincotta? È un allenatore molto meticoloso, ma quando parla in inglese deve smettere di dire 'soccer': è 'football'! (Ride, ndr). Commisso? Dovessi trovare un aggettivo per il presidente, direi umano. Coronavirus? Ho trascorso questo periodo a casa, come tutti, cercando di essere sempre impegnata per passare le giornate. Un po' di paura è rimasta, sì, ma la cosa che mi ha preoccupato di più è stato non sapere quando poter rivedere la mia famiglia".