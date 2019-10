Fiorentina Women's, Clelland: "Siamo pronte per affrontare la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lana Clelland, attaccante della Fiorentina Women's, ha così parlato ai media presenti al Fiorentina Store Gigli, tra cui FirenzeViola.it: "Era da un po' che non stavo tra i tifosi, quindi sarà bello poterli incontrare. Mi sto avvicinando ogni giorno che passa a rientrare al top. Lo scorso anno è stata un'emozione incredibile vincere la Supercoppa e speriamo di riuscirci ancora. Da quest'anno ci sono altre squadre al livello nostro e della Juve, ma dobbiamo fare vedere che siamo ancora forti e speriamo di vincere lo Scudetto. La squadra sta andando bene, le vittorie di misura significano che il campionato è cresciuto tanto. Siamo pronte, però. Siamo concentrate su una partita alla volta, per il momento pensiamo alla Juve. La nuova proprietà ha grande presenza, sono sempre stati vicini a noi come squadra. Il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli sarà una cosa bella e un'opportunità di crescere per la Fiorentina".