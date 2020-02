Fiorentina Women's, Cordia: "Serie A eccitante, può succedere di tutto. Qui mi trovo bene"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Women’s Janelle Cordia nella giornata di ieri ha parlato sui canali ufficiali della società viola parlando della sua esperienza in Italia e di come lei sia cresciuta nel corso dei mesi: “Credo che uno degli aspetti più eccitanti del campionato italiano sia la competitività. Ci sono squadre di medio livello che hanno preso punti alle prime tre-quattro in classifica, questo rende ancora più interessante un campionato dove tutto può succedere. Noi dobbiamo restare concentrate su ogni partita e raccogliere più punti possibile anche perché siamo cresciute come gruppo e individualità. - continua Cordia come riporta Firenzeviola.it - Credo che siamo cresciute ogni giorno come gruppo e anche individualmente. Per me in una nuova squadra generalmente ho bisogno di un po' di tempo per capire il mio ruolo nel team e credo specialmente dopo la pausa natalizia sono riuscita ad essere davvero me stessa sul campo e con il gruppo. Trovo molto eccitante questa squadra e la città, ci sono molte differenze specialmente rispetto alla Danimarca. Lo stile di vita è diverso e ci è voluto un po' per abituarmi, ma adesso mi trovo davvero bene e mi sto godendo la città e le persone, specialmente i fans e tutti coloro che amano la Fiorentina. È un bel posto dove stare".