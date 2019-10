Fiorentina Women's, Fusini: "Commisso ha mantenuto le promesse"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Women’s Martina Fusini intervistata da Radio Bruno ha parlato del centro sportivo che verrà costruito dalla nuova proprietà americana: “Essere Fiorentina per me è già un valore aggiunto. E potersi allenare in un centro sportivo nostro, all’avanguardia e dove abbiamo tutto vicino sarà il massimo. Il presidente ci aveva promesso, fin dai primi incontri, questo e ha mantenuto la promessa. - continua Fusini – Gol? Il mio primo con la maglia viola risale al 2012-13, ero alle prime armi, ma resta indimenticabile anche se è passato del tempo”.