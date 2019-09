© foto di Federico De Luca

Assieme ad Antonio Cincotta ha parlato in conferenza stampa anche il difensore della Fiorentina Women’s Martina Fusini che ha espresso il desiderio di riscatto di tutta la squadra viola in vista della gara di ritorno di Women’s Champions League contro l’Arsenal Women (andata 4-0 per le inglesi): “Scenderemo in campo per dare il nostro meglio, e per onorare la città. L’Arsenal gioca in casa quindi vorrà impostare il match in attacco per offrire spettacolo ai propri tifosi. Mi aspetto un match tosto, combattuto e con tanta pressione da parte loro. Rispetto all’andata sarà comunque una gara diversa. il nostro gruppo si sta amalgamando e ogni partita ci conosciamo un po’ di più. - conclude Fusini -L’aver affrontato le inglesi al debutto stagionale ci ha sicuramente penalizzato, adesso ci ritroviamo a Londra dopo due partite di campionato. Staremo a vedere, sicuramente noi scenderemo in campo determinate a dimostrare il nostro valore”.